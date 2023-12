https://fr.sputniknews.africa/20231231/attaques-dans-le-centre-du-nigeria-la-cedeao-condamne-un-acte-ignoble-1064401888.html

Attaques dans le centre du Nigeria: la CEDEAO condamne "un acte ignoble"

Attaques dans le centre du Nigeria: la CEDEAO condamne "un acte ignoble"

La CEDEAO a condamné les attaques qui ont fait environ 200 morts dans le centre du Nigeria du 23 au 26 décembre, se déclarant prête à soutenir le gouvernement... 31.12.2023, Sputnik Afrique

2023-12-31T16:41+0100

2023-12-31T16:41+0100

2023-12-31T16:46+0100

nigeria

communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao)

afrique subsaharienne

terrorisme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0b/1a/1063794481_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b1fab6ed71cfff340fcff6ff51a1d84e.jpg

La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a condamné "fermement" les attaques perpétrées entre la soirée du 23 décembre et la matinée du 26 décembre contre des villages de l'État de Plateau, dans le centre du Nigeria, qui ont fait près de 200 morts, les qualifiant d'"acte ignoble". "La Commission condamne fermement cet acte ignoble, d'autant plus qu'il s'est produit la veille de Noël, démontrant ainsi l'insensibilité et le mépris total du caractère sacré de la vie humaine de la part des auteurs de cet acte odieux", ajoute le communiqué.La Commission de la CEDEAO a appelé le gouvernement nigérian à intensifier les efforts en cours pour identifier et traduire en justice les auteurs de cet acte terroriste. "Elle rassure le gouvernement et le peuple de la République fédérale du Nigeria de son engagement sans faille à accompagner le pays dans les efforts en cours pour promouvoir la coexistence pacifique et débarrasser notre Communauté du fléau du terrorisme, de l'extrémisme violent et du banditisme", a souligné la même source.

nigeria

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

nigeria, communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao), afrique subsaharienne, terrorisme