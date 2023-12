https://fr.sputniknews.africa/20231230/voici-les-pays-dafrique-subsaharienne-les-plus-ouverts-a-lintelligence-artificielle-1064385950.html

Voici les pays d’Afrique subsaharienne les plus ouverts à l’intelligence artificielle

Voici les pays d’Afrique subsaharienne les plus ouverts à l’intelligence artificielle

Les gouvernements subsahariens ont fait de réels progrès dans leur approche de l’intelligence artificielle, indique un rapport d’Oxford Insights. Plusieurs pays ont publié des stratégies nationales, d’autres travaillent avec l’Unesco pour respecter ses recommandations éthiques.Maurice, qui a déjà une longue histoire en la matière, est le pays à avoir les politiques les plus poussées sur l’intelligence artificielle.Mais l’archipel est aujourd’hui suivi par un peloton de pays continentaux. L’Afrique du Sud, le Rwanda, le Sénégal et le Bénin complètent ainsi le top 5 des pays dont les gouvernements se préparent le mieux à l’émergence de l’IA.Pas forcément des géants économiquesPlusieurs de ces pays sont d’ailleurs considérés à faible revenu ou à revenu moyen inférieur par la Banque mondiale, ce qui sort des schémas connus.Le Nigeria semble néanmoins vouloir rattraper son retard et a promulgué une nouvelle loi sur la protection des données en 2023, remplaçant son règlement sur la protection des données de 2019 par une législation plus complète, selon l’institut.

