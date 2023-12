https://fr.sputniknews.africa/20231230/niamey-devoile-ses-souhaits-de-partenariat-avec-moscou--1064384672.html

Niamey dévoile ses souhaits de partenariat avec Moscou

Même si tout l'armement nigérien provient de ce pays, il n’est pas question de la présence de forces russes sur son sol, a souligné Bakary Yaou Sangaré. 30.12.2023, Sputnik Afrique

Même si tout l'armement nigérien provient de ce pays, il n’est pas question de la présence de forces russes sur son sol, a souligné Bakary Yaou Sangaré. De plus, après la visite d’une délégation russe au Niger conduite par un vice-ministre de la Défense russe, Niamey n’exclut pas une visite à Moscou, en cas de besoin, précise le ministre. "Quand les autorités russes sont venues, elles ont lancé une invitation aux autorités nigériennes", a-t-il ajouté.Ces déclarations font écho à celles du Premier ministre Mahamane Lamine Zeine qui avait dit quelques jours plus tôt que Moscou et Niamey intensifient leur coopération militaire. Le chef du gouvernement a révélé que son pays avait déjà utilisé du matériel militaire russe dans la lutte contre le banditisme.

