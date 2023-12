https://fr.sputniknews.africa/20231230/la-russie-rejette-les-accusations-de-frappes-sur-des-cibles-civiles-en-ukraine-1064384165.html

La Russie rejette les accusations de frappes sur des cibles civiles en Ukraine

Le déploiement de systèmes ukrainiens de défense aérienne dans les quartiers résidentiels est en cause, a noté le représentant permanent russe auprès de l’Onu... 30.12.2023, Sputnik Afrique

Nombre d’images le prouventIl a noté que ces utilisateurs ont posté de nombreuses nouvelles vidéos montrant des missiles et des drones russes atteindre des installations militaireset des dépôts d'armes. Ces frappes s’accompagnent d’une détonation caractéristique. En revanche, les missiles anti-aériens ukrainiens, ayant manqué leur cible ou dévié de leur trajectoire, s’abattent sur des immeubles d'habitation et des installations civiles, a expliqué Vassili Nebenzia.L’ambassadeur russe à l’Onu a tenu à rappeler que cette situation n’est pas nouvelle.Entre le 23 et le 29 décembre, l’armée russe a réalisé 50 frappes groupées et une frappe massive avec des armes de haute précision et des drones sur des installations militaires de l'Ukraine. Selon le ministère russe de la Défense, toutes les ciblées ont été atteintes. Quelques représentants, dont des États-Unis et de la France, ont imputé à la Russie des frappes sur des installations civiles.

