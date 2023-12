https://fr.sputniknews.africa/20231228/niger-les-dessous-de-la-revision-des-accords-militaires-avec-les-pays-etrangers-1064360741.html

Niger: les dessous de la révision des accords militaires avec les pays étrangers

Niger: les dessous de la révision des accords militaires avec les pays étrangers

Malgré le déploiement de bases étrangères au Niger, le pays n’est pas à l’abri de la menace terroriste. En fait, ces contingents ne sont pas là pour assurer la... 28.12.2023, Sputnik Afrique

2023-12-28T19:40+0100

2023-12-28T19:40+0100

2023-12-28T19:40+0100

niger

afrique subsaharienne

base militaire

opinion

terrorisme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/0b/1062692651_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_70141694128191e8981ad82062c8c9d4.jpg

Ce dernier tient à souligner que Niamey est en droit de "demander des comptes, de savoir dans quels intérêts ces bases sont là".Les dessous de la présence militaire étrangèrePour M.Boubacar Kado Magagi, l’installation de bases militaires ne s’explique pas par la volonté de sécuriser le pays, mais par l’envie de profiter de ses richesses.Contrairement aux objectifs proclamés, les bases occidentales entretiennent l’insécurité pour divertir les dirigeants des pays et exploiter les ressources, estime-t-il.Partenariat avec la RussieDébut décembre, Moscou et Niamey ont signé un document d'entente en vue de renforcer la coopération militaire.Les premières réussites de la coopération entre l’AES et la Russie laissent espérer l’amélioration de la situation sécuritaire des trois pays qui pourront grâce à cela se consacrer sur l’économie et les finances, a noté l’expert.Pour rappel, après le départ définitif du contingent français le 22 décembre, ceux des États-Unis, de l’Allemagne et de l’Italie restent au Niger. Niamey a adressé aux représentations diplomatiques de ces pays des correspondances pour les avertir sur la révision des accords militaires.

niger

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

niger, afrique subsaharienne, base militaire, opinion, terrorisme