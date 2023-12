https://fr.sputniknews.africa/20231228/lancien-ordre-mondial-est-en-train-de-seffriter-1064357429.html

L’ancien ordre mondial "est en train de s’effriter"

L’ancien ordre mondial "est en train de s’effriter"

L’année 2023 a été marquée dans le monde par des bouleversements géopolitiques, y compris pour le continent africain. Pour Sputnik Afrique, un chercheur... 28.12.2023, Sputnik Afrique

L’ancien ordre mondial «est en train de s’effriter» L’année 2023 a été marquée dans le monde par des bouleversements géopolitiques, y compris pour le continent africain. Pour Sputnik Afrique, un chercheur burkinabé fait le bilan des événements marquants de ces douze derniers mois.

"L'année 2024 sera encore une année de tensions et de crises pour l'Afrique. Parce que l'Occident, surtout la France, ne voudra pas lâcher ses anciennes méthodes, même si les troupes françaises sont en train de partir ou sont parties. Ce n'est pas pour autant que les pressions vont retomber. L'Occident va user de tous les stratagèmes pour déstabiliser les pays du Sahel. Le terrorisme, ce n’est pas encore fini, la production économique de ces pays n'est pas au top", estime le Dr Hyacinthe Wendlarima Ouedraogo, enseignant-chercheur à l'Université Nazi Boni/Bobo au Burkina Faso."Cette présidence russe [des BRICS, ndlr.] sonne comme une heure que ces pays africains pourraient exploiter pour mieux se positionner. Et s’il y a eu des pays comme l'Egypte, comme l'Éthiopie, qui sont déjà en bonne posture dans cette organisation, je crois que d'autres pays africains pourraient leur emboîter le pas parce que -il faut le dire- les BRICS sont vus en Afrique comme une opportunité pour échapper à un système financier mondial, un système qui a des répercussions politiques", souligne le chercheur.Retrouvez également dans ce numéro:- Mokhtar Saïd Mediouni, ancien colonel de l’armée de l’air algérienne, expert en géopolitique, sur le bilan de l’opération militaire spéciale russe en Ukraine en 2023 et sur la reprise de la ville stratégique de MaryinkaPour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

