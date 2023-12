https://fr.sputniknews.africa/20231228/ce-pays-africain-fournira-50-millions-de-litres-dessence-par-mois-a-la-guinee-apres-lincendie-1064350805.html

Ce pays africain fournira 50 millions de litres d’essence par mois à la Guinée après l'incendie

La Côte d’Ivoire s’est engagée, mercredi, à fournir 50 millions de litres d’essence à la Guinée suite à l’incendie intervenu sur son principal dépôt de... 28.12.2023, Sputnik Afrique

Expliquant le projet, le directeur général de la Société ivoirienne de raffinage (SIR), Soro Tiotioho, a précisé que depuis la survenue du drame, les deux parties ont eu des discussions pour la signature d’un accord imminent pour l’approvisionnement de ce carburant dans les jours à venir, rapporte l’Agence ivoirienne de presse (AIP). Le ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et de l’Energie, Mamadou Sangafowa-Coulibaly, a rassuré que tout sera mis en œuvre très rapidement pour le transfert de la quantité d’essence demandée par la Guinée appelant ses équipes à accélérer le processus, selon la même source. Selon un communiqué du gouvernement Guinéen, l’incendie du principal dépôt d’hydrocarbures du pays a fait 24 morts et 454 blessés. En plus d’un détachement de Sapeurs-pompiers militaires, notamment des spécialistes de blessures chimiques et de grands brulés, la Côte d’Ivoire a envoyé à la Guinée plusieurs cargaisons de médicaments et 100 mille litres de carburant, en plus d’une aide financière de 500 millions de FCFA.

