Le Mozambique récupère la majorité du territoire contrôlé par les insurgés à Capo Delgado

Les insurgés dans la province de Cabo Delgado, dans le nord du Mozambique, ont subi une lourde défaite avec la perte de plus de 90 % du territoire qu’ils... 27.12.2023, Sputnik Afrique

Il a ajouté que les forces armées, soutenues par la mission de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SAMIM), prévoient de lancer une offensive contre les insurgés, dont le nombre est actuellement entre 200 et 250 individus. Par ailleurs, il a souligné que les insurgés n’opèrent plus depuis des bases fixes, préférant se déplacer en petits groupes dans les forêts de Catupa. L’ONG internationale Médecins sans frontières (MSF) a récemment tiré la sonnette d’alarme sur la situation sécuritaire "volatile et instable" dans la province de Cabo Delgado. Elle a souligné que depuis septembre, de multiples attaques ont eu lieu dans la région, provoquant le déplacement de milliers de personnes dans les districts de Macomia, Mocimboa da Praia et Muidumbe. En 2021, la province de Cabo Delgado, riche en gaz et en pétrole, a été le théâtre de violentes attaques terroristes commises par des militants du groupe Ahlu Sunna wal Jamaa, faisant des centaines de victimes et poussant des dizaines de milliers d’habitants à fuir la région. Plus de 3.100 soldats de SADC ont été déployés dans cette province pour apaiser les troubles. Les pays contributeurs à la mission sont l'Angola, le Botswana, la République démocratique du Congo, le Lesotho, le Malawi, l'Afrique du Sud, la Tanzanie et la Zambie.

