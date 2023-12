https://fr.sputniknews.africa/20231227/langola-et-la-rdc-signent-un-accord-de-partage-de-production-de-petrole-1064329917.html

Ces pays africains signent un accord de partage de production de pétrole

Les gouvernements de l'Angola et de la République Démocratique du Congo (RDC) viennent de signer un accord de partage de production de pétrole dans la Zone... 27.12.2023, Sputnik Afrique

Le document a été paraphé à Luanda par le ministre angolais des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino de Azevedo, et le ministre congolais des Hydrocarbures, Didier Ntubuanga, ainsi que par les représentants des entreprises contractantes qui opéreront dans ce champ pétrolier. S’exprimant à cette occasion, M. Azevedo a déclaré que cette initiative revêt une importance majeure pour le secteur des hydrocarbures dans les deux pays et dans le continent africain en général. Il a, de même, signalé que le partage de l'exploitation pétrolière entre les deux pays démontre qu'il est possible pour les gouvernements africains de réaliser des projets communs et, par conséquent, de contribuer à l’intégration économique du continent. Pour sa part, M. Ntubuanga a souligné que cet accord permettra aux deux pays de devenir concessionnaires et propriétaires des droits sur la zone maritime d’intérêt commun, partageant à parts égales les revenus issus des droits et obligations des parties concessionnaires.

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

