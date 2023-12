https://fr.sputniknews.africa/20231227/bientot-nous-exposerons-le-squelette-dune-francafrique-fossilisee-dans-nos-musees-1064343032.html

"Bientôt, nous exposerons le squelette d’une Françafrique fossilisée dans nos musées"

"Bientôt, nous exposerons le squelette d’une Françafrique fossilisée dans nos musées"

C'est ce qu'a promis Nathalie Yamb sur X (anciennement Twitter) en commentant la résilience démontrée par Niamey et Moscou face aux sanctions. 27.12.2023, Sputnik Afrique

2023-12-27T18:44+0100

2023-12-27T18:44+0100

2023-12-27T18:44+0100

panafricanisme

niger

russie

sanctions

communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104235/54/1042355464_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_01882f921a34d2a1411cf2e884cbdbef.jpg

Selon militante panafricaniste, les deux pays sont sortis plus forts et plus libres du bras de fer qui les opposait à leurs détracteurs.La Françafrique ne sera bientôt plus qu’un squelette, semblable à celui du dinosaure exposé à l’aéroport de Niamey, a-t-elle ajouté.

niger

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

panafricanisme, niger, russie, sanctions, communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao)