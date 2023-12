https://fr.sputniknews.africa/20231226/tebboune-lalgerie-en-passe-de-rejoindre-les-economies-emergentes-1064305961.html

Tebboune: l’Algérie en passe de rejoindre les économies émergentes

Dans un discours à la Nation, prononcé le 25 décembre devant les deux chambres du Parlement au Palais des Nations (Alger), le Président Tebboune a précisé que "les résultats obtenus en matière de couverture de la production pharmaceutique et de relance de l'industrie automobile, ainsi que les différentes opportunités offertes par la politique de renforcement de la sécurité alimentaire, notamment dans le domaine de l'agriculture stratégique et saharienne, constituent un début prometteur pour que l'économie nationale soit au rang des économies émergentes dans le monde".Évoquant les nombreux exemples du développement de la production locale, le Président de la République a affirmé que l'Algérie produit aujourd'hui 70 % de ses besoins en médicaments, et s'efforce d'augmenter sa production de céréales et de fabriquer les pièces détachées localement au service de l'industrie mécanique, citant à titre d'exemple les négociations en cours avec Fiat pour l'utilisation des pneus produits localement.Évoquant les réalisations et les perspectives dans le secteur des Mines, le Président Tebboune a indiqué que les pouvoirs publics avaient lancé nombre de projets structurants pour booster le développement, affirmant avoir "instruit tous les responsables du secteur des mines d’éviter l'exportation des matières à l'état brut et de les exporter après transformation".À cette occasion, le Président Tebboune a réaffirmé son refus de recourir à l'endettement extérieur, indiquant que les réserves de change dépassaient, aujourd'hui, les 70 milliards de dollars, "grâce aux cours du pétrole, mais aussi aux nationalistes qui ont remédié à toutes les failles relevées dans notre économie".Par ailleurs, le Président Tebboune a souligné que "le taux d'inflation connaît actuellement une baisse en Algérie", affirmant que l'action menée par l'État ces quatre dernières années a été marquée par l'adoption d'un plan économique à même de relancer la croissance et le développement.Et d'ajouter: "la fin du premier semestre de 2024 verra le parachèvement du projet de numérisation", mettant l'accent sur l'importance d'obtenir des chiffres exacts et réels pour réaliser le développement sur des bases scientifiques.En ce qui concerne l'entrepreneuriat et l'innovation des jeunes, le Président Tebboune a affirmé que l'Algérie "est désormais au milieu du classement continental dans le domaine des start-up, après avoir été en bas du classement africain en la matière", rappelant que les pouvoirs publics ont accordé "un intérêt particulier" à la création d'un écosystème national pour les start-up, tout en poursuivant les efforts visant à intégrer le commerce informel dans le secteur officiel.Concernant le développement de l'agriculture, notamment la filière céréalière, il a insisté sur l’importance de la promotion de l'irrigation, soulignant la nécessité de réutiliser les eaux traitées et de développer les projets de dessalement de l'eau de mer.Le Président de la République s’est longuement attardé sur le dossier des importations et sur la façon dont la politique éclairée de l’État dans ce domaine a permis de freiner les importations anarchiques qui ont longtemps saigné les devises du pays au détriment du développement de la production nationale, se félicitant, par ailleurs, de "la fin du cauchemar des 25.000 sociétés fictives qui importaient, dilapidaient et grevaient le Trésor public".Grâce à plusieurs mesures, dont l'ouverture de lignes aériennes et maritimes avec plusieurs pays et l'ouverture d'expositions permanentes en Afrique, les produits algériens sont de plus en plus demandés en Afrique et dans le monde, a relevé le Président Tebboune.Toutes ces réalisations ont été obtenues grâce au lancement d'un grand chantier pour fonder un nouveau modèle économique basé sur la diversification de l'économie, la création de richesses et la libération des initiatives à travers des réformes en profondeur et d’envergure, dont la promulgation de la nouvelle loi sur l’investissement et de la loi monétaire et bancaire.

