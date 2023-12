https://fr.sputniknews.africa/20231226/prix-poutine-a-ouagadougou-acte-liberateur-en-faveur-de-notre-afrique-1064318788.html

Prix Poutine à Ouagadougou: "acte libérateur en faveur de notre Afrique"

Prix Poutine à Ouagadougou: "acte libérateur en faveur de notre Afrique"

Les lauréats de toute première édition du prix international Poutine seront annoncés dans la capitale burkinabé dans quelques jours. interrogé par Sputnik... 26.12.2023, Sputnik Afrique

2023-12-26T14:53+0100

2023-12-26T14:53+0100

2023-12-26T14:53+0100

afrique subsaharienne

burkina faso

mali

niger

vladimir poutine

prix

ibrahim traoré

assimi goïta

abdourahamane tiani

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0c/1a/1064318517_0:206:960:746_1920x0_80_0_0_9e99afc7582dd0ce877b036dbb15fca6.jpg

Ce 28 décembre, à Ouagadougou, le Prix international Vladimir Poutine sera lancé. L’événement se tiendra sous l'égide de l'ambassade de Russie et dans le cadre du festival africain Spassiba (merci en russe).Pourquoi cette dénomination?Cet écrivain ivoirien, qui est à l’origine du mouvement Soutien Total à Vladimir Poutine en Afrique (SOTOVPOA), explique: le dirigeant russe a "ouvert les portes du nouveau monde multipolaire" aux pays africains, "en leur permettant, par un renforcement de la coopération avec la Fédération de Russie, de passer de leur éternelle situation de pays surexploités par la France et l'Occident, à une situation inédite de liberté de décision et de souveraineté nationale".Alliance des hommes forts du SahelLes premiers lauréats du prix Poutine sont déjà connus. Il s’agit de trois hommes forts du Sahel: le général Abdourahamane Tiani, au pouvoir au Niger depuis fin 2023, le colonel Assimi Goïta, Président de transition du Mali et le capitaine Ibrahim Traoré, Président de transition du Burkina Faso.La récompense elle-même sera décernée "physiquement" en novembre 2024. L’écrivain espère que Poutine remettra "en main propre" ce prix lors du prochain Forum culturel international de Saint-Pétersbourg.Obstacles sur la voieÀ peine paru, le prix connaît des difficultés. À cause de ses initiatives, Sylvain Takoué dit être "dans le viseur du régime d'Abidjan" qui est tenu "depuis belle lurette par la France et l'Occident". En se considérant la "bête noire à abattre", il a dû quitter la Côte d’Ivoire "pour éviter des actes de persécution et de mauvais traitements".Le deuxième obstacle est d’ordre financier: l’écrivain indique n’avoir pas pu obtenir les moyens financiers nécessaires pour l'événement.Par ailleurs, le Burkina Faso, qui accueillera l’événement n'a créé aucun obstacle à l’encontre de cette initiative.L’idée née à Saint-PétersbourgLe prix a été créé le 25 novembre 2023, en Côte d'Ivoire, avec l'agrément de l'ambassade russe du pays. Sa dénomination complète est "Prix international Vladimir Poutine pour la souveraineté culturelle en Afrique".L'idée de la récompense est née lors du Forum culturel international de Saint-Pétersbourg, qui a eu lieu en novembre dernier, raconte Sylvain Takoué. Ce prix vise à "encourager et récompenser les chefs d'État africains à conduire leurs pays à la pleine souveraineté culturelle et nationale", explique-t-il.Quant au festival Spassiba, c’est pour "exprimer à la Russie et à son Président notre entière reconnaissance et gratitude africaine".L’avenir du prixEn plus des trois hommes forts du Sahel, d’autres lauréats seront désignés: Ahoua Don Mello, le représentant de l'Alliance des BRICS en Afrique de l'ouest et centrale, et l'artiste panafricaniste Tiken Jah Fakoly. Ce dernier est désigné pour le Prix alternatif Vladimir Poutine.Le décernement du prix se tiendra annuellement, espère son organisateur, qui travaille en partenariat avec des organisations de société civiles ivoirienne et burkinabé.

afrique subsaharienne

burkina faso

mali

niger

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, burkina faso, mali, niger, vladimir poutine, prix, ibrahim traoré, assimi goïta, abdourahamane tiani