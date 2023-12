https://fr.sputniknews.africa/20231226/la-defense-russe-a-abattu-deux-su-24-ukrainiens-en-une-journee-1064324390.html

La Défense russe a abattu deux Su-24 ukrainiens en une journée

La Défense russe a abattu deux Su-24 ukrainiens en une journée

Deux bombardiers Su-24 ukrainiens ont été interceptés par la défense aérienne russe dans les régions de Nikolaïev et de Dniepropetrovsk, a rapporté le... 26.12.2023, Sputnik Afrique

2023-12-26T20:05+0100

2023-12-26T20:05+0100

2023-12-26T20:42+0100

donbass. opération russe

international

russie

conflit ukrainien

ukraine

ministère russe de la défense

su-24

m142 himars

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/06/1c/1060206710_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_f38203d74cdb17595e1548d5ac085967.jpg

Les systèmes de défense aérienne russes ont abattu deux bombardiers Su-24 ukrainiens dans les régions de Nikolaïev et de Dniepropetrovsk, en Ukraine méridionale, a annoncé ce mardi 26 décembre la Défense russe. Les troupes russes ont aussi intercepté cinq roquettes de HIMARS de production étrangère. De plus, la défense aérienne russe a anéanti 24 drones dans les régions de Kharkov et de Kherson et les républiques populaires de Donetsk et de Lougansk. Attaque contre le port de Feodossia Dans la nuit du 25 au 26 décembre, deux Su-24 ukrainiens avaient attaqué le port de Feodossia (Théodésie) dans le sud-est de la Crimée, selon le ministère russe de la Défense. Ils avaient tiré des missiles de croisière, endommageant un navire de débarquement et provoquant un incendie dans le port. Une personne a été tuée et quatre autres blessées, selon le ministère russe des Situations d’urgence.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, russie, conflit ukrainien, ukraine, ministère russe de la défense, su-24, m142 himars, инфографика