Les lauréats du concours du journalisme de guerre Khaled Alkhateb annoncés à Moscou

Les lauréats du concours du journalisme de guerre Khaled Alkhateb annoncés à Moscou

Des journalistes libanais, jordanien, argentin et russe ont été récompensés pour leurs reportages sur le conflit à Gaza, en Ukraine et la situation en Syrie... 25.12.2023, Sputnik Afrique

La chaîne de télévision RT a annoncé le nom des quatre lauréats du Prix international Khaled Alkhateb 2023 pour le Meilleur journalisme en zone de conflit.Le prix du Meilleur journalisme en zone de conflit (vidéo) a été décerné à Ghazi Al-Aloul, de la chaîne de télévision jordanienne Roya, pour cinq reportages sur la bande de Gaza ravagée par la guerre. La série met en lumière les défis d'évacuation, les attaques israéliennes contre les civils, la crise des soins et les meurtres de journalistes palestiniens.Sergueï Proudnikov, du journal russe Izvestia, a excellé dans la catégorie Meilleur journalisme en zone de conflit (texte). Il a rédigé une série d'articles sur le Donbass qui offrent une perspective unique sur les défis auxquels sont confrontés les civils et leur espoir éternel.Sebastian Salgado, du site d'information argentin Data Urgente, a remporté le prix du Meilleur journalisme humanitaire (vidéo) pour sa série documentaire "Tango de Libertad en Lugansk" ("Tango de la liberté à Lougansk") tournée en août 2022. Le documentaire met en lumière les luttes quotidiennes des habitants du Donbass qui font face à la guerre depuis 2014.Le prix du Meilleur journalisme humanitaire (texte) a été décerné à Sara Salloum, de la chaîne d'information libanaise Al Mayadeen. Son article "Les armes se sont tues" explore les divers défis auxquels la Syrie est confrontée, de la malnutrition et du travail des enfants aux difficultés économiques résultant du blocus.Les gagnants recevront chacun un prix monétaire de 200.000 roubles (environ 2.200 dollars).Prix international Khaled AlkhatebLes prix de ce concours ont été décernés pour la première fois en 2018 en l'honneur de Khaled Alkhateb, journaliste indépendant de RT Arabic. Il a été tué en Syrie en avril 2017 alors qu'il couvrait la lutte de ce pays contre les islamistes. Le journaliste a reçu à titre posthume la Médaille du courage, par un décret signé de Vladimir Poutine.Le prix récompense des reportages sur différentes zones de conflits, comme au Yémen, en Syrie ou en Afghanistan.

