Le Niger dément avoir conclu un accord avec la CEDEAO sur la durée de la transition

Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) et le Gouvernement du Niger ont démenti les informations de RFI et France 24, selon lesquelles le pays aurait conclu un accord avec la CEDEAO sur la durée de la transition.Dans un communiqué publié ce dimanche, le CNSP et le Gouvernement ont dénoncé une "entreprise de désinformation et d'intoxication des opinions savamment orchestrée par les autorités françaises à travers leurs médias"."Il s'agit d'une tentative de distraction des Nigériens en alimentant des polémiques stériles, pour les diviser et les amener à se désolidariser du CNSP et de son Gouvernement", ont-ils ajouté.Le 23 décembre, les médias RFI et France 24 ont écrit que le Niger et la CEDEAO discutaient d'une transition de 15 à 18 mois. Avant, une durée de trois ans avait été envisagée.

