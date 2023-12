https://fr.sputniknews.africa/20231225/depasse-par-moscou-en-matiere-de-fabrication-darmes-loccident-se-livre-a-lespionnage-industriel--1064296760.html

Dépassé par Moscou en matière de fabrication d'armes, l’Occident se livre à l'espionnage industriel

Dépassé par Moscou en matière de fabrication d'armes, l’Occident se livre à l'espionnage industriel

Moscou a accéléré le rythme de production d'armes plus tôt que les pays occidentaux, a fait savoir Denis Mantourov, ministre russe de l'Industrie et du... 25.12.2023, Sputnik Afrique

2023-12-25T12:56+0100

2023-12-25T12:56+0100

2023-12-25T15:06+0100

russie

denis mantourov

armements

occident

espionnage

engrais

afrique

égypte

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0c/19/1064298571_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2d0cdc6400b0b9ad82c77ea3bec1eff1.jpg

Dans une interview à Sputnik, Denis Mantourov, ministre russe de l'Industrie et du Commerce, a dressé le bilan de l'industrie de l'armement russe. Il a également évoqué l'état du marché russe des engrais et a abordé l'ouverture de Moscou vers des pays dit amicaux.Selon lui, la production et la livraison d'armes aux forces armées russes en 2023 "pour un certain nombre d'articles" ont été multipliées par 10 à 12 fois. Le volume réel des commandes gouvernementales en armes en 2023 a doublé. Par contre, les pays occidentaux, laissés en arrière par Moscou dans le domaine de la fabrication d'armes, se livrent à de l'espionnage industriel en Russie et mènent une "chasse" aux concepteurs d’armes, a dit le ministre.Production d'engraisPour 2023, la production d'engrais minéraux russes est attendue à 58,5 millions de tonnes, soit de 8% de plus qu’en 2022, a également déclaré le ministre. Les exportations de cet élément clé dans l’agriculture devraient accroître cette année de 5%, pour atteindre 33,6 millions de tonnes.En 2024, le volume de production et des exportations de ce produit devrait davantage augmenter."Nous sommes parmi les leaders mondiaux sur le marché des engrais minéraux tant en termes de volumes d’exportation qu'en qualité de nos produits. Les plus grands consommateurs d'engrais minéraux russes - le Brésil, l'Inde et même les États-Unis – n’envisagent pas d’abandonner les produits d'une telle qualité", a développé le ministre"Un virage" vers les pays amicauxLa Russie opère "un virage" vers les pays amicaux, dont ceux africains, a fait savoir Denis Mantourov. Ainsi, Moscou a augmenté ses exportations dans certains pays africains allant de quelques fois, voire jusqu'à plusieurs "dizaines de fois". Il a précisé qu’il s’agit des exportations hors ressources et hors énergie.Les nouveaux marchés, en particulier ceux de l'Afrique, "nécessitent une approche individuelle", a poursuivi le ministre. Ainsi, l’État russe envisage d’apporter son soutien dans le domaine des exportations de produits d'ingénierie mécanique russes aux pays africains. Ce mécanisme entrera en vigueur en 2025.Un autre volet est la signature des accords de libre-échange. Moscou et Le Caire en discutent activement. "Notre choix à long terme n’est pas seulement un virage vers l’Est, mais en général vers des États amicaux", a indiqué le ministre.

russie

occident

afrique

égypte

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, denis mantourov, armements, occident, espionnage, engrais, afrique, égypte