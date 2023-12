https://fr.sputniknews.africa/20231225/ces-armes-russes-tactiques-et-strategiques-qui-ont-faconne-le-champ-de-bataille-en-2023-1064301898.html

Ces armes russes, tactiques et stratégiques, qui ont façonné le champ de bataille en 2023 - vidéo

Cette année, la redoutable réputation des armes et équipements militaires de haute technologie de l'Otan s'est effondrée après s'être heurtée aux armements de...

En 2023, la performance des forces ukrainiennes armées et entraînées par l’Occident contre les positions russes fortement retranchées à Zaporojié, dans les régions de Zaporojié et de Kherson et dans le Donbass a brisé le mythe de la supériorité des armements de l’Otan dans une guerre de haute intensité. Plusieurs Leopard, Challenger, véhicules de combat d'infanterie Bradley et autres équipements blindés occidentaux ont ainsi été éliminés.Système anti-aérien mobile Tor-M2Il a également donné une mention honorable aux systèmes russes de contre-batterie et de guerre électronique, qui, comme le Tor-M2, le Zoopark et d’autres armes de défense aérienne et antimissile, ont empêché l’armée ukrainienne de percer les lignes russes lors de sa dernière contre-offensive.Char de combat T-90Dans les plaines de Zaporojié et de Kherson, les blindés russes de 2e et 3egénération, notamment les T-72, T-80 et T-90, se sont imposés face aux chars de combat fabriqués par les pays membres de l'Otan, empêchant des percées de troupes ukrainiennes.Le T-90 Proryv, le dernier cri de l’industrie russe de l’armement, mérite une mention spéciale. "Pour le moment, je pense que c'est le meilleur char du monde en termes de caractéristiques, et d’armement", a déclaré à Sputnik Roustem Kloupov, ancien officier du renseignement militaire soviétique et russe, vétéran des guerres d'Afghanistan et de Tchétchénie."Les tankistes qui combattent en utilisant ce char en font grand cas", a-t-il développé.Drone LancetSergueï Lipovoï, président du groupe d'anciens combattants des officiers de Russie, est convaincu que les drones en général et le Lancet en particulier, figure tout en haut de la liste des armes russes importantes en 2023.Pour Roustem Kloupov, le Lancet est également une arme tactique remarquable."Les Lancet ont commencé à être exploités avant 2023, mais c’est cette année-là que nous avons réalisé que nous étions entrés dans une nouvelle phase de la guerre. Il s’agit d’une guerre de drones et, par conséquent, les munitions errantes, combinant capacité de reconnaissance et de destruction, constituent un pas en avant dans cette direction. Le Lancet, qui peut atteindre des cibles situées à 40-50 km, selon les conditions météorologiques, est un système très puissant et précis. Il combine précision, portée et puissance d’une charge destructrice. Selon sa mission, il peut être équipé d'une ogive à sous-munition hautement explosive. Et ce tandem est utilisé contre des cibles blindées", explique Roustem Kloupov.Les concepteurs du Lancet ont créé plusieurs modifications du drone d’attaque au cours de ces derniers mois, avec ses modèles de base présentant des ailes en X. La dernière version, le Z-53, présente une aile frontale dépliable et peut voler en essaims ainsi que se coordonner de manière autonome. Leur portée a été étendue à 60-70 km."D'un point de vue américain, vous savez que nous sommes assez fiers de la technologie et des capacités de nos drones", avance Karen Kwiatkowski, ancienne analyste du département américain de la Défense et lieutenant-colonel à la retraite de l'US Air Force. Elle souligne que les États-Unis ont investi beaucoup d’argent dans les technologies des drones.Hélicoptère d’attaque Ka-52Fin juillet, un rapport des renseignements militaires britanniques a qualifié le Ka-52 de "l’un des systèmes d’armes russes les plus influents" sur le front de Zaporojié. Associés aux nouveaux missiles air-sol LMUR, qui ont une portée de tir de 15 km, les Ka-52 fonctionnent bien en dehors de la portée de la plupart des équipements otaniens de défense aérienne à courte portée, y compris les MANPAD Stinger et les Flakpanzer Gepard.Le Ka-52 "a d’énormes capacités et il a des pales contrarotatives sur le dessus. Il est en fait très innovant", considère Karen Kwiatkowski. Il s’agit de son choix numéro un parmi les cinq meilleures armes russes de 2023.Roustem Kloupov, pour sa part, dit être impressionné par les opérations de l’aviation militaire de première ligne russe en général, y compris le Ka-52 et le Mi-28, qui sont souvent utilisés en tandem:Missile hypersonique KinjalQu'il s'agisse du Tor, du T-90, du Lancet ou du Ka-52, ce sont toutes des armes tactiques, situées directement sur le champ de bataille. Cela ne s'applique pas au Kinjal –le premier missile hypersonique à lancement aérien au monde, transporté par des intercepteurs MiG-31 personnalisés et des chasseurs-bombardiers Su-34 qui peuvent accélérer jusqu'à Mach 10 et frapper des cibles jusqu'à 2.000 km de distance avec une ogive conventionnelle de 500 kg ou une ogive nucléaire de 5 à 50 kilotonnes.Pour Alexeï Leonkov, le Kinjal est une autre des principales armes de l'opération militaire spéciale."La puissance, la précision et la vitesse de ce missile sont non seulement impressionnantes, mais elles laissent loin derrière toutes les contre-mesures et défenses. Aucun système de défense aérienne ou de défense antimissile ne peut l’abattre", avance Roustem Kloupov."L’effet destructeur le plus terrifiant de ce missile […] est sa capacité à pénétrer profondément dans le sol. À plusieurs reprises, ces missiles ont été utilisés contre des centres de contrôle, des systèmes de missiles anti-aériens et d’autres cibles (en Ukraine). Parmi les armes stratégiques, les missiles Kinjal sont numéro un", poursuit-il.Michael Maloof, ancien analyste au bureau du secrétaire américain à la Défense, classe les armes hypersoniques de la Russie en général, et le Kinjal en particulier, comme les plus remarquables de 2023.Les États-Unis "n’ont aucune défense" contre les missiles hypersoniques mais "y travaillent", souligne Michael Maloof: "De nombreux systèmes ont échoué. Les États-Unis n’ont pas encore développé leurs propres systèmes hypersoniques […]. Cela rend tout système de défense antimissile dont disposent les États-Unis ou l’Europe, pénétrable et obsolète. Surtout si ces missiles hypersoniques sont lancés en essaim, c’est-à-dire à plusieurs missiles à la fois. Il n’y a absolument aucune défense. Vous pouvez avoir le système de missiles antibalistiques le plus élaboré au monde, mais il est impossible [de vaincre ces armes hypersoniques] en raison de leur capacité de manœuvre et de la manière de leur lancement. Et si tous étaient déployés en même temps et en essaim, et s’ils étaient armés d’armes nucléaires (et beaucoup d’entre eux sont capables d’en être armés), ce serait dévastateur".Outre le Kinjal, l’expert a mentionné le Zircon, un missile de croisière antinavire hypersonique qui peut être lancé depuis des bâtiments de surface ou des sous-marins sur des cibles situées à 1.000 km.Mention honorable à la torpille ChkvalMichael Maloof tient à mentionner une autre arme russe dont "personne" ne semble vraiment parler et qui n’est pas utilisée en Ukraine."Ce n’est pas une arme stratégique. C'est une arme tactique. Mais c’est une capacité extraordinaire que la Russie a développée, qui n’a pas encore été égalée par les États-Unis à ce jour, et qui n’a aucune parade", avance-t-il. Le VA-111 Chkval est une torpille supercavitante capable de faire 370 km/h.Cette arme navale a été introduite pour la première fois dans les années 1970 et améliorée à plusieurs reprises depuis."370 kilomètres [par heure], il n’y a aucune défense à cela. De plus, leurs dernières versions font des manœuvres en vol" , dit l’expert, qualifiant la torpille de "tueur de porte-avions" efficace.

