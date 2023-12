https://fr.sputniknews.africa/20231224/je-me-suis-dit-que-jetais-beaucoup-plus-utile-en-afrique-quaux-etats-unis-1064284552.html

"Je me suis dit que j'étais beaucoup plus utile en Afrique qu'aux États-Unis"

"Je me suis dit que j'étais beaucoup plus utile en Afrique qu'aux États-Unis"

Interviewé par Sputnik Afrique, le professeur Halidou Tinto, grande figure sur les recherches anti-paludiques, raconte sa lutte contre cette maladie... 24.12.2023, Sputnik Afrique

2023-12-24T17:20+0100

2023-12-24T17:20+0100

2023-12-24T17:20+0100

afrique subsaharienne

burkina faso

paludisme

vaccin

maladies

lutte contre les infections

recherches

médecine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/04/16/1058775607_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_7807cbe314ca30aa0215c71ae76014cb.jpg

Halidou Tinto est le seul Africain parmi les dix personnalités scientifiques reconnues par le magazine britannique Nature comme ayant marqué 2023. Directeur de l'Unité de recherche clinique de Nanoro au Burkina Faso, il est à l’origine de recherches pour un vaccin contre le paludisme.Dans un entretien avec Sputnik Afrique, il parle des enjeux de la lutte contre le paludisme en Afrique et évoque quels défis les pays africains doivent relever pour contrer la fuite des cerveaux et combler le retard technologique médical du continent.Son entrée dans la liste du Nature lui donne un sentiment de satisfaction.Vers la lutte contre le paludismePourquoi ce pharmacien de formation a-t-il choisi la lutte contre le paludisme? Pour sentir que son travail "a un impact sur la population": "Je me suis dit que je devais m'intéresser à une maladie qui est un problème endogène en Afrique".Et le paludisme, maladie infectieuse propagée par la piqûre de certaines espèces de moustiques anophèles, reste le quotidien d’une immense partie des populations africaines.Éliminée en Europe, le paludisme "persiste et continue de faire beaucoup de victimes" en Afrique, constate le scientifique. Par exemple, au Burkina Faso, où il vit et travaille actuellement, en 2022, il y a eu 12 millions de cas pour une population de 20 millions. Cela se traduit par environ 5.000 décès, soit l’équivalent du nombre total de morts du Covid-19 depuis le début de l’épidémie au Burkina, avance-t-il.Vers l’idée du vaccin contre le paludismeAu début, il s’est orienté vers la résistance aux médicaments des parasites du genre Plasmodium, qui provoquent le paludisme. Depuis des années, la chloroquine a été utilisée de façon très efficace pour traiter cette maladie. Actuellement, explique le chercheur, ce traitement ne marche plus, car le parasite a commencé à développer une résistance contre celui-ci.Ensuite, il renoue avec la pensée qu’il faut trouver une vaccin:En 2009, il supervise les recherches cliniques en Afrique pour le groupe pharmaceutique GSK, qui avait mis au point le premier vaccin contre le paludisme, le RTS S.Clinique créée à partir de zéroHalidou Tinto a grandi à Abidjan, en Côte d'Ivoire, mais a poursuivi ses études professionnelles dans différents pays. Après avoir fait sa thèse en Belgique en 2006, il décide de retourner au Burkina Faso où il y fonde, en 2009, l'Unité de recherche clinique de Nanoro pour continuer ses recherches sur le vaccin anti-paludique.La fondation de Bill et Melinda Gates a financé la mise en place du centre médical à Nanoro. Quant aux autorités burkinabés, elles ont électrifié le village.Ce projet était risqué mais "c'était une folie assez positive qui valait la peine d'être essayée", confirme-t-il.Les résultats du travail de la clinique sont impressionnants: actuellement, au-delà des RTS,S, la plateforme a été mise en place à Nanoro, permet de tester le vaccin anti-paludique de deuxième génération, R21, qui protège à 75%."Je me suis dit que j'étais beaucoup plus utile en Afrique qu'aux États-Unis"Le chercheur a décidé de ne pas accepter l’offre de travail avancée en 2003 par une université américaine, et voici comment il justifie cette décision: "Aujourd'hui, quand on prend les États-Unis, il y a suffisamment de chercheurs qui ont les mêmes qualités que moi, peut-être beaucoup sont aussi bien et même à un niveau plus élevé".Comment l’Afrique peut rattraper son retard technologiquePour rattraper son retard en termes d'innovation et de technologie, le continent africain devra "investir beaucoup de ressources dans la formation, pas seulement la formation, mais la formation de qualité", avance le scientifique."Notre objectif, ce n'est pas d'avoir une assistance permanente des scientifiques occidentaux, y compris la Russie, mais c'est de faire en sorte qu'un transfert des technologies soit fait de ces pays", conclut-il.

afrique subsaharienne

burkina faso

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, burkina faso, paludisme, vaccin, maladies, lutte contre les infections, recherches, médecine