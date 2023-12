https://fr.sputniknews.africa/20231223/togo-un-grand-marche-de-lome-ravage-par-les-flammes-juste-avant-noel-1064267721.html

Togo: un grand marché de Lomé ravagé par les flammes juste avant Noël

Le marché d'Agoè Assiyéyé, l'un des plus importants de la capitale togolaise Lomé, a été touché par un incendie qui a détruit des milliers de commerces, juste... 23.12.2023, Sputnik Afrique

Plusieurs commerçantes sous le choc ont été reçues par le président togolais Faure Gnassingbé vendredi, a indiqué la présidence sur le réseau social X (ex-Twitter).Le feu s'est déclaré jeudi soir et s'est vite propagé dans le marché qui abrite plus de 3.000 commerces. Le sinistre n'a pas fait de victimes, d'après les autorités.Le gouvernement a indiqué qu'une enquête avait été ouverte pour déterminer l'origine du sinistre.Le marché Agoè-Assiyéyé, composé au départ d'abris de fortune, a été reconstruit en avril 2013.En janvier 2013, le marché de Kara, situé à 420 km au nord de la capitale, et le principal bâtiment du marché d'Adawlato, le plus grand marché de Lomé, avaient été ravagés par des incendies.Trente-cinq personnes avaient été arrêtées, soupçonnées d'être à l'origine de ces sinistres. Par la suite, certaines ont été écrouées, puis relâchées, après plusieurs manifestations de l'opposition.

