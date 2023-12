https://fr.sputniknews.africa/20231223/les-ventes-de-carburant-reprennent-en-guinee-cinq-jours-apres-lexplosion-dun-depot-1064270592.html

Les ventes de carburant reprennent en Guinée cinq jours après l’explosion d’un dépôt

Les ventes de carburant reprennent en Guinée cinq jours après l’explosion d’un dépôt

Retour à la normale. Après l’explosion du dépôt central d’hydrocarbures à Kaloum, le gouvernement guinéen a autorisé la vente de carburant, sous réserve de... 23.12.2023, Sputnik Afrique

2023-12-23T17:28+0100

2023-12-23T17:28+0100

2023-12-23T17:39+0100

afrique subsaharienne

guinée-conakry

carburant

explosion de gaz

explosion

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/07/14/1060652915_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8dfdb474684dc51431cc1fdb92ff5d33.jpg

Les autorités de Guinée-Konakry ont permis ce 23 décembre de relancer la vente de carburant, cinq jours après l’explosion d’un dépôt d’hydrocarbures à Kaloum, relate FocusGuinée.L’approvisionnement en combustible est limité par 25 litres par voiture et à 5 litres pour les motos et tricycle. Les clients des stations-services ont interdiction de se servir dans des bidons.Les zones touchées par le sinistre restent en outre fermées au public pour des raisons de sécurité et pour ne pas perturber l’enquête sur l’incident.Explosion dévastatriceLe 18 décembre, une puissante explosion s’était produite à Kaloum, le quartier administratif et des affaires de Conakry. Elle provenait d’un dépôt d’hydrocarbures de la Société guinéenne de pétrole. Plusieurs bâtiments alentours se sont effondrés et l’onde de choc s’est ressentie jusque dans la banlieue de la capitale.Le sinistre a fait 23 morts et plus de 285 ont dû être admises dans des structures de soins, selon le dernier bilan des autorités.Le drame a évidemment eu des conséquences sur les livraisons en carburant, mais la Guinée a pu compter sur le soutien de certains de ses voisins. La Sierra Leone a permis à 150 camions-citernes de venir s’approvisionner de l’autre côté de la frontière.

afrique subsaharienne

guinée-conakry

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, guinée-conakry, carburant, explosion de gaz, explosion