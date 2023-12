https://fr.sputniknews.africa/20231223/des-su-25-frappent-des-bastions-ukrainiens-1064269370.html

Des Su-25 frappent des bastions ukrainiens - vidéo

Des avions d’attaque au sol russe ont ciblé des défenses ukrainiennes en volant à basse altitude. L’axe de Krasny Liman a vu plusieurs assauts repoussés. 23.12.2023, Sputnik Afrique

En rase motte. Des avions d’attaque au sol Su-25 ont bombardé des positions ennemies sur l’axe de Krasny Liman en volant à une altitude de seulement 25 mètres. Des roquettes S-8 ont été utilisées pour pilonner des places fortes et des unités ukrainiennes, selon le ministère russe de la Défense.Après l’attaque, les pilotes ont largué des leurres infrarouges pour dérouter les défenses antiaériennes et sont retournés avec succès à leur aérodrome après avoir touché toutes les cibles.Le vol a été effectué en binôme, la vitesse atteignant jusqu’à 800 kilomètres par heure.Activité sur l’axe de Krasny LimanEn une semaine, l’axe de Krasny Liman a été le théâtre de 13 attaques de commandos ukrainiens, repoussées par les forces russes. Les forces ukrainiennes ont perdu environ 1.155 soldats, un char, 19 véhicules blindés de combat et sept pièces d'artillerie de campagne, selon le ministère russe de la Défense.

