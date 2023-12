https://fr.sputniknews.africa/20231223/afrique-du-sud-deux-incendies-pres-du-cap-en-pleine-saison-touristique-1064262825.html

Afrique du Sud: deux incendies près du Cap en pleine saison touristique

Deux foyers d'incendie faisaient rage vendredi aux environs du Cap, ayant déjà forcé l'évacuation de 300 foyers et ravagé plus de 1.150 hectares depuis mardi... 23.12.2023, Sputnik Afrique

L'accès au Cap de Bonne Espérance, à la pointe sud du continent, a été fermé vendredi matin, a annoncé SANParks, l'organisation des parcs nationaux."C'est le cœur de l'été" austral, a relevé Jermaine Carelse, porte-parole des services d'incendie. "Une saison sèche, venteuse et chaude, idéale pour les feux de forêt".Des vents violents continuent de faire progresser les flammes mais "aucune maison n'est menacée" actuellement, a rassuré Charlotte Powell, porte-parole de la ville.Le premier incendie s'était déclaré le 19 décembre au matin près de Simon's Town, à une quarantaine de km au sud de la ville. Un deuxième s'est déclaré jeudi après-midi quelques km plus au nord.Décembre marque le début des vacances estivales, quand de nombreux Sud-Africains affluent vers la péninsule du Cap, ses paysages et ses plages spectaculaires. Des milliers de touristes étrangers y sont aussi attendus.Quelque 130 pompiers de la ville sont mobilisés, appuyés par cinq hélicoptères et deux avions bombardiers, pour éteindre les feux sur la péninsule au sud de la ville portuaire. Des renforts sont venus de localités voisines.Les sapeurs-pompiers ont également fait appel à des drones pour surveiller la progression du sinistre.Environ 300 habitations ont été évacuées depuis le départ des sinistres mais de nombreuses familles ont pu regagner leur domicile depuis.La faune n'est pas épargnée, souligne la Société de prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA), de nombreux animaux ayant été décimés par l'incendie, notamment serpents et lézards."La grande majorité des animaux retrouvés sont morts, c'est désolant", a confié à l'AFP Belinda Abraham, sa porte-parole.Les feux sont fréquents dans cette région, entre décembre et avril, souligne le porte-parole des pompiers.En avril 2021, un spectaculaire incendie avait ravagé la montagne emblématique de la Table, qui surplombe la ville du Cap, et partiellement détruit son université.

