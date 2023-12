https://fr.sputniknews.africa/20231222/gaza-le-hamas-juge-insuffisante-la-resolution-de-lonu-sur-laide-humanitaire-1064261629.html

Gaza: le Hamas juge "insuffisante" la résolution de l'Onu sur l'aide humanitaire

Le Hamas au pouvoir à Gaza a jugé "insuffisante" la résolution votée vendredi par le Conseil de sécurité de l'Onu exigeant l'acheminement de l'aide humanitaire... 22.12.2023, Sputnik Afrique

"Nous considérons que la résolution 2722 adoptée ce jour par le Conseil de sécurité et appelant à l'élargissement de l'acheminement de l'aide humanitaire vers la bande de Gaza (...) comme une mesure insuffisante et ne répond pas à la situation catastrophique créée par la machine de guerre sioniste", a déclaré le mouvement islamiste palestinien dans un communiqué. Adoptée après plusieurs reports du vote, cette résolution "exige de toutes les parties qu'elles autorisent et facilitent l'acheminement immédiat, sûr et sans entrave d'une aide humanitaire à grande échelle" à Gaza.Le texte demande aussi de "prendre de toute urgence" des mesures à cet égard pour "créer les conditions d'une cessation durable des hostilités". Pour éviter un nouveau véto américain, elle ne mentionne donc pas la "cessation urgente et durable des hostilités" évoquée dans le texte initial.Le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen a réagi dans la foulée en affirmant sur X que son pays continuerait "pour des raisons de sécurité" à inspecter tout l'aide humanitaire entrant à Gaza.

