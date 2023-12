https://fr.sputniknews.africa/20231221/plus-de-700-professeurs-de-russe-langue-etrangere-ont-suivi-une-formation-speciale-en-russie-1064238296.html

21.12.2023

Plus de 700 professeurs de russe langue étrangère ont suivi une formation spéciale en Russie

Les cours méthodologiques pour professeurs de langue russe à l'étranger, intitulés "Organisation des cours d'enseignement du russe comme langue étrangère à...

En 2023, l'agence de coopération russe Rossotroudnitchestvo et l'Institut international pour la sécurité et la santé au travail ont organisé 4 séries de cours méthodologiques pour les professeurs de russe à l'étranger. Baptisés "Organisation de cours d'enseignement du russe comme langue étrangère à l'étranger", ces événements se sont tenus à distance.Pendant les 6 mois du projet, plus de 700 professeurs étrangers de langue russe de plus de 60 pays du monde ont suivi cette formation en ligne. Les pays concernés sont l’Azerbaïdjan, l’Algérie, la Biélorussie, la Bulgarie, le Brésil, le Royaume-Uni, le Vietnam, la Grèce, la Géorgie, l’Iran, l’Espagne, l’Iran, le Kazakhstan, le Kirghizstan, la Chine, la Lettonie, la Lituanie, le Maroc, le Mexique, la Serbie, la Syrie, le Tadjikistan, la Turquie, l’Ouzbékistan, la France, l’Estonie, l’Ossétie du Sud, la Japon et de nombreux autres pays. Les événements ont réuni des enseignants, des tuteurs, des traducteurs, des méthodologistes, des responsables de cours de russe comme langue étrangère, des testeurs de langue russe et même des étudiants apprenant la langue russe.Au cours de la formation, des spécialistes russes étrangers ont étudié les caractéristiques des méthodes intensives d'enseignement de la langue russe, discuté des problèmes actuels d'organisation des cours en tenant compte des spécificités du pays et de l'utilisation des ressources pédagogiques électroniques développées par les principales universités russes. Les participants au projet se sont également familiarisés avec les développements méthodologiques des nouveaux auteurs et avec la littérature pédagogique et méthodologique moderne sur le russe comme langue étrangère.Les auditeurs ont noté le haut niveau d'organisation des cours, la facilité de travailler avec le matériel sur leur compte personnel et ont exprimé l'espoir d'organiser des formations d'enseignement à distance similaires à l'avenir.Sur la base des résultats des cours méthodologiques, les participants ont reçu des certificats.

