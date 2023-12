"Zelensky est un instrument. Je le connais et je comprends qu'il acceptera tout ce que l'Occident lui dira. Mais tôt ou tard, soit il fera une erreur, et il sera changé comme on change une serviette hygiénique, soit on provoquera une telle situation, soit il sera simplement remplacé", a déclaré à Sputnik Evgueni Balitsky.