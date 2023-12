https://fr.sputniknews.africa/20231221/les-usa-et-leurs-allies-europeens-font-chanter-les-dirigeants-africains-a-des-fins-neocoloniales-1064233605.html

Les USA sont derrière des conflits armés et des changements de régime en Afrique, selon Moscou

L'escalade des conflits armés internes et les changements de pouvoir dans un certain nombre d'États africains ont été provoqués par la politique de sanctions... 21.12.2023, Sputnik Afrique

"La politique de sanctions de Washington contre la Russie a provoqué une crise alimentaire sur le continent africain, qui a accru les tensions sociales et le mécontentement de l'opinion publique à l'égard des régimes en place. Cela a conduit à une escalade des conflits armés internes et à un changement de pouvoir dans un certain nombre d'États", a-t-il estimé lors d'un briefing destiné aux attachés militaires étrangers sur les résultats des activités du ministère russe de la Défense en 2023.Les activités terroristes ont un impact destructeur sur la situation en Afrique, poursuit-il.*Organisation terroriste interdite en Russie

