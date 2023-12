https://fr.sputniknews.africa/20231221/la-russie-na-jamais-fait-defaut-a-notre-pays-la-rca-remercie-poutine-pour-les-cereales-1064241908.html

"La Russie n'a jamais fait défaut à notre pays": la RCA remercie Poutine pour les céréales

"La Russie n'a jamais fait défaut à notre pays": la RCA remercie Poutine pour les céréales

Ce geste "nous réconforte dans la sincérité de la coopération", a déclaré à Sputnik Afrique le ministre centrafricain de l'Agriculture Éric Rocosse Kamot. 21.12.2023, Sputnik Afrique

"Cela va nous permettre d'améliorer le support que l'Etat centrafricain ne cesse de mener en faveur des plus démunis, ainsi que les réfugiés", explique l'interlocuteur de l'agence.Selon lui, Bangui espère pouvoir installer une unité de transformation de blé dans le pays, toujours en coopération avec Moscou.Le ministre a également souligné que la Russie avait "toujours tenu ses engagements en faveur de la RCA et de pays africains en général".Il s'est dit persuadé que le monde est en train de passer du système unipolaire au modèle multipolaire. "Donc cette période est sujet à ce genre de défiances au regard de la perte d'influence de certains pays au niveau des pays africains", constate le ministre.Or, l'approche russe, marquée par "l'absence de conditionnalités et de soumission" est différente de celle des pays occidentaux, souligne-t-il.

