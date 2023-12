https://fr.sputniknews.africa/20231221/diamants-russes-la-namibie-juge-necessaire-de-revisiter-les-sanctions-du-g7--1064228289.html

Diamants russes: la Namibie juge nécessaire de revisiter les sanctions du G7

Diamants russes: la Namibie juge nécessaire de revisiter les sanctions du G7

C’est ce qu’a estimé le ministre namibien des Mines et de l'Énergie, Tom Alweendo, à propos du récent embargo imposé contre les pierres précieuses russes. 21.12.2023, Sputnik Afrique

Pour cause, il aurait un impact économique négatif sur les pays africains producteurs de diamants, dont la Namibie, selon lui. En réaction à ces sanctions, le Kremlin a pour sa part rétorqué que la Russie avait "des options" pour les contourner et qu’elle les mettrait en œuvre.Nouvelles sanctionsPlus tôt en décembre, les pays du G7 ont annoncé l'introduction de restrictions sur l'importation de diamants extraits ou transformés en Russie d'ici le 1er janvier 2024, et d'ici le 1er mars, des restrictions devraient entrer en vigueur pour les diamants russes traités dans d'autres pays. Dans une déclaration commune à l'issue de la réunion virtuelle, les dirigeants du G7 ont convenu de créer un "mécanisme robuste" pour la vérification et la certification des diamants bruts au sein du G7 d'ici le 1er septembre 2024. Ils ont également l'intention de poursuivre les consultations avec d'autres pays producteurs de diamants sur la mise en œuvre de sanctions et de mesures visant à contrôler leur respect.

