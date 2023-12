https://fr.sputniknews.africa/20231220/gaza-le-chef-du-hamas-est-arrive-en-egypte-pour-des-discussions-sur-une-treve-1064216233.html

Gaza: le chef du Hamas est arrivé en Égypte pour des discussions sur une trêve

Le chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, est arrivé mercredi au Caire pour des discussions sur la situation à Gaza, a indiqué le mouvement islamiste palestinien... 20.12.2023, Sputnik Afrique

Mardi, une source au sein du mouvement a indiqué à l'AFP que M. Haniyeh devait notamment voir le chef du renseignement égyptien, Abbas Kamel, pour des discussions "sur l'arrêt de l'agression et de la guerre, pour préparer un accord de libération de prisonniers et la fin du siège imposé à la bande de Gaza". Une source au sein du Jihad islamique palestinien a indiqué mercredi à l'AFP que le chef de ce mouvement armé, le second plus important de la bande de Gaza, Ziad al-Nakhala, se rendrait également au Caire au début de la semaine prochaine pour des discussions. Lors d'une rencontre avec les familles des otages mardi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a de son côté expliqué avoir récemment envoyé "deux fois le chef du Mossad en Europe pour promouvoir un processus de libération". L'Égypte avec le Qatar avaient contribué aux négociations ayant abouti à une trêve d'une semaine fin novembre au cours de laquelle 80 Israéliens retenus en otage dans la bande de Gaza avaient été échangés contre 240 Palestiniens emprisonnés par Israël. Avant d'arriver au Caire, M. Haniyeh a rencontré à Doha, la capitale du Qatar, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, selon des images diffusées par Téhéran.

