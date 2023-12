https://fr.sputniknews.africa/20231219/lhelicoptere-russe-mi-171a2-peut-desormais-operer-en-montagne-1064207478.html

L'hélicoptère russe Mi-171A2 peut désormais opérer en montagne

L'hélicoptère russe Mi-171A2 peut désormais opérer en montagne

Cette version moderne du Mi-8 peut désormais opérer en haute montagne, a annoncé ce 19 décembre le groupe Rostec, le géant de l'industrie militaire russe. 19.12.2023, Sputnik Afrique

Les aéronefs peuvent être exploités depuis les aérodromes se trouvant à une altitude qui va jusqu'à 5.000 mètres, selon l’autorisation délivrée par Rosaviatsia, l’autorité de l’aviation civile.Le Mi-171A2 a été testé dans les régions montagneuses du Caucase où il a effectué des dizaines de vols.L’appareil a également subi des essais en situation d'urgence. L'hélicoptère a dû atterrir et décoller malgré une panne (simulée) d’un moteur.Plus tôt, l’appareil avait été éprouvé dans des conditions extrêmes: il est capable de fonctionner à des températures allant de -50°C à +50°C.Sa charge a aussi été progressivement augmentée, portant la masse au décollage au maximum autorisé de 13 tonnes. Avec toutes les variantes de charge, les vols se sont déroulés en mode normal, détaille le document.Cette version du Mi-8, l'un des hélicoptères les plus utilisés au monde, peut transporter jusqu'à 24 passagers à une distance de 800 kilomètres. L'appareil peut réaliser des missions de recherche et de sauvetage, évacuer des malades, participer à la lutte contre les incendies et aux missions de surveillance.Il est livré par la société Russian Helicopters, qui fait partie du groupe Rostec.

