Moscou appelle à développer les relations financières au sein des BRICS

Moscou appelle à développer les relations financières au sein des BRICS

Une évolution à long terme des échanges financiers et des paiements au sein des BRICS est très importante pour la Russie, selon le ministre russe des Finances... 18.12.2023

2023-12-18T15:53+0100

2023-12-18T15:53+0100

2023-12-18T15:53+0100

Les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) devraient promouvoir leur partenariat financier, a déclaré ce 18 décembre Anton Silouanov, ministre russe des Finances lors de la 9e réunion du Dialogue financier Russie-Chine à Pékin.Selon le ministre, Moscou voit des possibilités "de créer et d'élaborer un système de règlement indépendant de l'infrastructure financière" puisque celle-ci ne répond pas toujours aux besoins "de certains pays, et en premier lieu de la Russie".La cryptomonnaie pour les règlements internes des BRICSIntervenant précédemment à l’exposition internationale Russia Expo 2023 à Moscou, M.Silouanov avait indiqué qu'une cryptomonnaie collective pour les BRICS pouvait régler le problème de convertibilité de certaines devises des pays membres du groupe au moment des transactions internes.

