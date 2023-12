https://fr.sputniknews.africa/20231218/le-niger-precise-a-quelle-condition-il-pourrait-de-nouveau-cooperer-avec-lue--1064190422.html

Le Niger précise à quelle condition il pourrait de nouveau coopérer avec l’UE

L’Union européenne et Niamey pourraient renouer des liens interrompus par l’adoption de sanctions contre le Niger, a estimé le Premier ministre nigérien dans... 18.12.2023, Sputnik Afrique

La décision de l’Union européenne (UE) d’arrêter les échanges avec le Niger est "une injustice". Niamey ne s’accroche pas à cette coopération, mais la reprise des contacts est possible, a déclaré à Sputnik Ali Mahamane Lamine Zeine, Premier ministre nigérien.Il a tenu à souligner que si Bruxelles souhaitait reprendre les échanges, le Niger y était prêt, à la seule condition quei ceux-ci reposent sur une considération réciproque.Le 23 octobre, les ministres des Affaires étrangères des Vingt-Sept ont adopté un mécanisme de sanctions contre les participants au coup d'État au Niger. L’Union européenne pourra procéder à un gel des avoirs des personnes et des entités liées au coup de force dans ce pays, interdire de les financer et leur refuser l’accès au territoire européen.De plus, Bruxelles a annoncé soutenir toutes les mesures contre le Niger introduites par la CEDEAO, y compris les sanctions.

