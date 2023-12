https://fr.sputniknews.africa/20231217/nous-sommes-pris-au-piege-temoignage-dune-gazaouie-1064171844.html

"Nous sommes pris au piège": témoignage d’une Gazaouie

"Nous sommes pris au piège": témoignage d'une Gazaouie

L'armée israélienne a frappé sur l'hôpital Kamal Adwan, dans le nord de Gaza. "Nous sommes trois vieilles femmes et ne pouvons pas bouger, tous les bâtiments... 17.12.2023, Sputnik Afrique

Des débris sont visibles à l’extérieur de l’hôpital Kamal Adwan, dans le nord de Gaza.Selon l'armée israélienne, l’hôpital Kamal Adwan était "utilisé par le Hamas comme un centre de commandement et de contrôle". L'opération y a été menée depuis le 13 décembre. Le 16 décembre Tsahal a annoncé avoir découvert des armes et arrêté environ 80 membres du mouvement islamiste dans le secteur."Nous étions terrifiés lorsqu'ils ont lâché des chiens sur nous, l'un d'eux a attaqué un homme âgé. L'un de ces hommes nous a dit qu'ils avaient perdu le contrôle du chien, ce n'est pas vrai, ils se moquaient simplement de nous", poursuit la femme."Nous leur demandons de l'eau, elle est donnée une fois et interdite une autre fois. Nous sommes trois vieilles femmes et ne pouvons pas bouger, tous les bâtiments sont incendiés, nous sommes impuissantes et assiégées par les Israéliens, nous n'avons rien d'autre à faire que prier", indique-t-elle.

