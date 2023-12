https://fr.sputniknews.africa/20231217/ce-pays-dafrique-risque-de-devenir-un--terrain-de-confrontation-entre-loccident-et-moscou-1064173566.html

Ce pays d’Afrique risque de devenir un "terrain de confrontation" entre l’Occident et Moscou

La diplomatie russe estime que l’Occident essaie de transformer la Libye, déchirée depuis l’agression de l’Otan en 2011 entre deux camps opposés, en champ de... 17.12.2023, Sputnik Afrique

Sur fond de la crise ukrainienne, "certains pays occidentaux cherchent à faire de la Libye un autre terrain de confrontation" avec la Russie, a affirmé à Sputnik Petr Ilyitchev, directeur du département des organisations internationales auprès du ministère russe des Affaires étrangères. Selon lui, ces tentatives ne font qu’empêcher le règlement de la situation dans ce pays d’Afrique du Nord. Après le renversement et l’assassinat du dirigeant libyen Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye a cessé de fonctionner comme un État uni. Une confrontation a éclaté entre les autorités de Tripoli, dans l'ouest du pays, et celles de l'est, soutenues par l'Armée nationale libyenne sous le commandement du maréchal Khalifa Haftar.

