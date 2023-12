https://fr.sputniknews.africa/20231217/aujourdhui-les-forces-de-missiles-strategiques-assurent-la-securite-garantie-de-la-russie-1064165715.html

"Aujourd'hui, les Forces de missiles stratégiques assurent la sécurité garantie de la Russie"

"Aujourd'hui, les Forces de missiles stratégiques assurent la sécurité garantie de la Russie"

En évoquant la puissance des armes russes, le colonel-général Sergueï Karakaïev, commandant des Forces de missiles stratégiques russes, a dévoilé leur aptitude... 17.12.2023, Sputnik Afrique

2023-12-17T11:18+0100

2023-12-17T11:18+0100

2023-12-17T11:18+0100

sputnik explique

missiles

armée

nucléaire

russie

rs-28 sarmat (missile lourd)

avangard (bloc hypersonique)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/18/1063047794_0:0:1545:870_1920x0_80_0_0_10ad6b6afc0ef74f887c5ea01b372e0d.jpg

Depuis 1959, date de leur création, les Forces de missiles stratégiques n'ont jamais participé aux combats, mais leur présence en Russie garantit sa sécurité, sa souveraineté, son indépendance.Les RVSN, en abrégé, gèrent une composante terrestre de la triade nucléaire russe. Elles se composent des "systèmes de missiles stratégiques les plus puissants avec des caractéristiques de combat uniques", indique le colonel-général Sergueï Karakaïev, son commandant.Le nombre de missiles balistiques intercontinentaux et d’ogivesLes RVSN possèdent 60% de l'ensemble de la triade nucléaire de la Russie, selon Sergueï Karakaïev.Or, au total, conformement au traité New Start, le plafond minimal pour la Russie en matière d’armes nucléaires est de 700 missiles balistiques intercontinentaux et de 1.550 ogives.La part d’armes modernesEn 2023, 80 nouveaux types principaux d'armes et d'équipements militaires ont été livrés. Par conséquent, les trois régiments des Forces ont obtenu les systèmes de missiles Yars et Avangard, poursuit Sergueï Karakaïev.Grâce à cela, la part des systèmes de missiles modernes dans les RVSN est de 88%.Types d’armesCe sont les Voïevoda, Topol, Topol-M, Yars, Avangard. Ce dernier, par exemple, est capable d'effectuer des vols intercontinentaux dans les couches denses de l'atmosphère à une vitesse supérieure à Mach 20, en manœuvrant le long du parcours. Mis en service en décembre 2019, il peut toucher une cible située à environ 6.000 km.Les travaux sur la création du Sarmat, missile balistique intercontinental de très grande taille, sont en voie d'achèvement. Sa portée est de 18.000 km. Il est censé, comme l’Avangard, échapper aux défenses antimissiles.Les systèmes de missiles Yars, selon des sources ouvertes, disposent de trois ogives d'une capacité de 150 à 300 kilotonnes, volant à une vitesse hypersonique. Leur particularité est qu’ils peuvent être lancés depuis des sites sans équipement d'ingénierie spécial.Le nombre de lancementsAu total, au cours des cinq dernières années, les RVSN ont effectué plus de 20 lancements de missiles balistiques intercontinentaux.En 2024, sept lancements sont prévus.L’état actuel du traité New StartEn février 2023, la Russie a annoncé la suspension de sa participation au Traité sur la réduction des armements stratégiques offensifs (New Start). Signé entre Moscou et Washington en 2010, ce traité important fixait aux armes stratégiques offensives des plafonds supérieurs aux niveaux que celles-ci avaient atteints, en autorisant donc leur développement, mais limité.Néanmoins, en juin 2023, Moscou et Washington ont confirmé leur détermination à respecter les restrictions quantitatives prévues par cet accord.Aptitude opérationnelleÀ part les missiles stratégiques gérés par les RVSN, la triade stratégique russe inclut les sous-marins nucléaires lanceurs d’engins et l’aviation stratégique.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

sputnik explique, missiles, armée, nucléaire, russie, rs-28 sarmat (missile lourd), avangard (bloc hypersonique)