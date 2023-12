https://fr.sputniknews.africa/20231216/somalie-latmis-annonce-la-reprise-de-son-retrait-des-la-semaine-prochaine-1064151482.html

Somalie: l'ATMIS annonce la reprise de son retrait dès la semaine prochaine

Dans un communiqué publié vendredi, l'ATMIS a expliqué que ce retrait est conforme à la résolution 2710 du Conseil de sécurité de l'ONU, précisant que, d'ici le 31 décembre, la Mission retirera 3.000 soldats supplémentaires et transférera le contrôle de plusieurs bases d'opérations avancées aux autorités somaliennes.Il s'agit d'une "étape importante" dans le processus de transfert des responsabilités de sécurité de l'ATMIS aux forces somaliennes, a ajouté le communiqué, rappelant que la 2ème phase du retrait s'appuie sur les recommandations d'une évaluation technique conjointe achevée en août dernier.Cette approche stratégique vise à s'aligner sur les objectifs primordiaux de transition sécuritaire de la Somalie, en garantissant une réduction des troupes prudente et bien planifiée, a-t-on poursuivi de même source, notant que l'objectif est de préserver les acquis en matière de sécurité tout en faisant progresser le processus de transition.Dans la première phase de son retrait qui a été achevée en juin, l'ATMIS a retiré 2.000 hommes et transféré le contrôle de sept bases militaires aux forces de sécurité somaliennes, conformément aux dispositions des résolutions 2687 et 2670 du Conseil de sécurité.

