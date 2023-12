https://fr.sputniknews.africa/20231216/sept-avions-russes-an-124-100-ruslan-ont-decolle-simultanement-une-premiere-1064141894.html

Sept avions russes An-124-100 Ruslan ont décollé simultanément, une première

Sept avions russes An-124-100 Ruslan ont décollé simultanément, une première

Afin d’améliorer les compétences des jeunes équipages des avions de transport militaire An-124-100 Ruslan, le ministère russe de la Défense a organisé un vol... 16.12.2023, Sputnik Afrique

Le ministère russe de la Défense a filmé le premier vol simultané de sept avions de transport militaire russes An-124-100 Ruslan.Ce vol des plus gros avions-cargos au monde a été organisé dans le cadre d'exercices tactiques, selon la Défense russe.Le ministère précise qu'il a été effectué à plus de 4.000 mètres d’altitude et que son trajet total a dépassé les 1.000 kilomètres. La vitesse moyenne était d'environ 500 km/h.An-124-100 RuslanL'An-124 Ruslan (code Otan: Condor) a été mis au point dans la première moitié des années 1980 par le bureau Antonov de concert avec d'autres structures aéronautiques soviétiques. Il permet de transporter les charges les plus diverses telles que des locomotives, des grues, des satellites et des bateaux.Les An-124-100 ont établi un record pendant l'opération antiterroriste russe en Syrie en transportant plus de 10.000 tonnes de fret dont des systèmes de défense antiaérienne S-400 Triumph, des hélicoptères d'assaut Mi-24 et Mi-35M, et des hélicoptères polyvalents Mi-8AMTCh Terminator.

