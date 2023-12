https://fr.sputniknews.africa/20231216/on-navait-jamais-encore-observe-une-aussi-grande-chute-dinfluence-de-loccident-dans-le-monde--1064153957.html

"On n’avait jamais encore observé une aussi grande chute d'influence de l'Occident dans le monde"

"On n’avait jamais encore observé une aussi grande chute d'influence de l'Occident dans le monde"

Invité de Sputnik Afrique, le militant et panafricaniste Kémi Séba a constaté la chute du rôle de l'Occident dans le monde. Selon lui, l’ère de la... 16.12.2023, Sputnik Afrique

Le poids de l’Occident se réduit inévitablement "aux quatre coins du monde", a avancé au micro de Sputnik Afrique le militant et panafricaniste Kémi Séba. Selon lui, "on n’avait jamais encore observé une aussi grande chute d'influence de l'Occident dans le monde". L’ère de la bipolarisation géopolitique entre le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est touche à sa fin et les gens veulent maintenant revenir à leurs traditions, affirme-t-il. Dans ce contexte, les pays qui défendent leur souveraineté et le respect du droit sont en train de parvenir à changer la donne, estime-t-il.

