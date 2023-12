https://fr.sputniknews.africa/20231216/des-changements-importants-declenches-dans-le-monde-suite-a-la-riposte-russe-a-loccident-1064151612.html

Des "changements importants" déclenchés dans le monde suite à la "riposte russe à l’Occident"

Des "changements importants" déclenchés dans le monde suite à la "riposte russe à l’Occident"

Ce qui au début ressemblait à un conflit régional entre la Russie et l'Ukraine était une lutte "entre l'Est et l'Ouest, un affrontement entre la majorité des... 16.12.2023, Sputnik Afrique

Des "changements importants" ont été déclenchés dans le monde suite à la "riposte russe à l’Occident", déclare à Sputnik Dušan Bajatović, directeur du groupe public gazier serbe Srbijagas.Ce qui au début ressemblait à un conflit régional était "essentiellement une lutte entre la Russie et l'Occident collectif, la Russie et l'Otan, et à y regarder vraiment – entre l'Est et l'Ouest, un affrontement entre la majorité des États et des peuples du monde et l’Occident colonial", poursuit-il.Les BRICS luttent également pour cette nouvelle réalité, insiste-t-il en rappelant que c’est l’Occident, et non pas 80% du reste de l’humanité, qui a imposé des sanctions contre la Russie

