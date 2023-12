https://fr.sputniknews.africa/20231216/cette-famille-dafrique-du-nord-a-perdu-presque-20-millions-de-dollars-en-17-jours-1064151861.html

Cette famille d’Afrique du Nord a perdu presque 20 millions de dollars en 17 jours

Cette famille d’Afrique du Nord a perdu presque 20 millions de dollars en 17 jours

La famille égyptienne Khamis a perdu 19,2 millions de dollars depuis fin novembre, selon le site Bilionnaires.Africa. 16.12.2023, Sputnik Afrique

La diminution de la fortune de la famille égyptienne Khamis a été provoquée par des fluctuations du marché boursier égyptien, relate Bilionnaires.Africa. Celles-ci ont entraîné une dévaluation des actions détenues par les Khamis de 8,29% depuis le 27 novembre. L’une des plus riches en Égypte, la famille Khamis détient une participation majoritaire de 56,58% dans Oriental Weavers, un groupe d’ampleur mondiale dans la fabrication de tapis. Dirigée par Yasmine Mohamed Khamis, l’entreprise possède des ateliers dans trois pays et vend ses produits dans plus de 150 pays.

