"Comprendre et apprécier les efforts altruistes, courageux et difficiles de Poutine"

2023-12-15T12:30+0100

afrique subsaharienne

nigeria

vladimir poutine

russie

Les pays du Sud global devraient "comprendre et apprécier de manière réaliste les efforts altruistes, courageux et difficiles de Poutine", estime auprès de Sputnik Afrique un expert nigérian.Chukwuemezie Raphael Eze rappelle que les pays occidentaux sont "déterminés à imposer à l’échelle mondiale des intérêts et des valeurs néocoloniales occidentales négatives".Le Président russe fait face aux "conspirations impérialistes occidentales et de l'Otan contre la souveraineté russe et l'influence mondiale", selon lui.

