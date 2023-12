https://fr.sputniknews.africa/20231214/un-chercheur-burkinabe-parmi-les-10-personnalites-scientifiques-de-lannee-2023-selon-nature-1064110577.html

Un chercheur burkinabè parmi les 10 personnalités scientifiques de l'année 2023, selon Nature

14.12.2023

Halidou Tinto, seul africain à figurer sur la liste de Nature cette année, est le principal directeur des essais cliniques d'un vaccin antipaludique depuis 2019 et recommandé par l'OMS. Il figure parmi les dix personnes qui ont compté pour la science (Nature's 10) au cours de l'année 2023, selon la revue scientifique.Le Burkina Faso a enregistré en 2022 plus de onze millions de cas de paludisme avec plus de 4.000 morts, dont 2.925 enfants de moins de cinq ans, selon le ministère burkinabè de la Santé.Institué en 2011, Nature's 10 est une liste qui met en lumière les personnalités scientifiques qui ont marqué l'année pour des raisons scientifiques ou des controverses.Halidou Tinto est la cinquième personnalité africaine lauréate de ce prix depuis sa création et le deuxième Burkinabè après Lassina Zerbo en 2017.

