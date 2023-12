https://fr.sputniknews.africa/20231214/ces-pays-africains-comptent-le-plus-de-langues-1064107161.html

Ces pays africains comptent le plus de langues

Certains pays africains parlent plusieurs centaines de langues, d'après Statista. Par exemple, le Nigeria compte 520 langues différentes.

Tour de Babel africaine. En dehors du français et de l’anglais, une multitude de langues sont parlées en Afrique. La principale parmi elles est le swahili, parlé dans le sud et l'est du continent. L’haoussa et l’yoruba comptent aussi des dizaines de millions de locuteurs, selon Statista. Mais à côté de ces mastodontes existent des centaines d’autres dialectes, qui se côtoient parfois au sein d’un même pays.

