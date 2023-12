https://fr.sputniknews.africa/20231212/larmee-nigeriane-annonce-avoir-neutralise-80-hommes-armes-dans-des-operations-antiterroristes-1064077120.html

L'armée nigériane annonce avoir neutralisé 80 hommes armés dans des opérations antiterroristes

L'armée nigériane annonce avoir neutralisé 80 hommes armés dans des opérations antiterroristes

Au moins 80 hommes armés ont été neutralisés et 304 autres arrêtés par les troupes nigérianes au cours de diverses opérations antiterroristes menées à travers... 12.12.2023, Sputnik Afrique

2023-12-12T08:05+0100

2023-12-12T08:05+0100

2023-12-12T11:29+0100

nigeria

afrique

afrique subsaharienne

terrorisme

opération

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/1f/1063217421_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ed2dc565928cbba1ac35e5c8662cfb93.jpg

Edward Buba, porte-parole de l'armée, a indiqué aux journalistes à Abuja que 152 voleurs de pétrole présumés avaient également été arrêtés dans le sud du pays au cours de la même période.M. Buba a déclaré que les opérations avaient permis de sauver 44 victimes d'enlèvement et de saisir des centaines d'armes et de munitions appartenant à des bandes armées présumées.Au total, 121 membres des groupes terroristes de Boko Haram* et Daech* en Afrique de l'Ouest se sont rendus aux autorités avec leurs familles, a-t-il noté.Il a indiqué que les opérations visaient des zones connues pour être des repaires d'éléments criminels, et que des troupes aériennes et terrestres étaient engagées conjointement pour lutter contre les criminels dans diverses régions du pays.*Organisation terroriste interdite en Russie

nigeria

afrique

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Algérie Presse Service (APS)

nigeria, afrique, afrique subsaharienne, terrorisme, opération