"C'est établi que les terroristes sont aidés par certains pays européens"

"C'est établi que les terroristes sont aidés par certains pays européens"

Le Président nigérien de la Transition, le général Tiani, a accusé la France de soutenir les groupes terroristes opérant dans le pays. Pour Sputnik Afrique, un... 12.12.2023, Sputnik Afrique

«C'est établi que les terroristes sont aidés par certains pays européens» Le Président nigérien de la Transition, le général Tiani, a accusé la France de soutenir les groupes terroristes opérant dans le pays. Pour Sputnik Afrique, un analyste nigérien est revenu sur les déclarations du général.

"Ce que le général Tiani a dit, c'est une évidence. C'est établi que les terroristes sont aidés par certains pays européens, notamment la France. C’est l’Occident qui crée cette affaire d’insécurité [...] Et entretemps, ils sont en train de piller le pays. C’est ce qu'il c’est passé au Congo, en RDC. Ici, dans les pays de Liptako, c’est la même chose. Si vous avez remarqué, tous les terroristes sont regroupés au Liptako. Liptako, c’est une zone qui regorge d’or, beaucoup de ressources minérales", indique Issoufou Boubacar Kado Magagi, analyste et consultant indépendant nigérien .Retrouvez également dans ce numéro:- Fousseynou Ouattara, vice-président de la Commission de la défense et de la securité du Conseil de transition au Mali, sur les avantages de la participation du Mali à l’Alliance des Etats du Sahel (l’AES).-Modibo Mao Makalou, économiste et gestionnaire financier malien, Hamidou Sawadogo, macroéconomiste burkinabè, et Terno Mamane, spécialiste en économie, sur les perspectives d’évolution de l’AES vers une alliance économique.Notre revue de presse traitera les sujets suivants:- La Russie est devenue plus forte qu’avant le début de son opération spéciale en Ukraine, selon Sergueï Lavrov.- La Minusma met officiellement fin à 10 ans de présence au Mali.- 23.000 tonnes d’engrais russe sont parties à destination du Zimbabwe, à titre d'aide humanitaire.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

