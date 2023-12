https://fr.sputniknews.africa/20231211/un-reseau-dagents-secrets-ukrainiens-fonde-sous-le-controle-de-loccident-demantele-en-crimee-1064064803.html

Un réseau d’agents secrets ukrainiens fondé sous le contrôle de l’Occident démantelé en Crimée

11.12.2023

Ce groupe planifiait plusieurs attaques terroristes. Parmi les cibles figuraient le chef de la Crimée, Sergueï Aksenov, et le président du parlement de cette région, Vladimir Konstantinov, a souligné le FSB.200 kg d'explosifsAu moins 18 agents et complices de Kiev impliqués dans cinq actes de sabotage ont été arrêtés. Dix personnes ont déjà été reconnues coupables de préparation d'attentats terroristes, selon le FSB.En outre, 14 actes de sabotage et de terrorisme préparés par les services secrets ukrainiens ont été déjoués au cours de l'année qui s'achève, a souligné le service russe. Ils devaient viser entre autres des voies ferrées, des distributeurs de gaz et des postes sources. 37 bombes artisanales et plus de 200 kg d'explosifs ont été saisis.

