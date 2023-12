https://fr.sputniknews.africa/20231211/top-10-des-pays-africains-les-moins-endettes-aupres-du-fmi-1064071551.html

Top-10 des pays africains les moins endettés auprès du FMI

Top-10 des pays africains les moins endettés auprès du FMI

Sao Tomé-et-Principe, Djibouti et le Lesotho sont les pays africains qui ont la plus petite dette auprès du Fonds monétaire international (FMI), ressort-il des... 11.12.2023, Sputnik Afrique

2023-12-11T16:18+0100

2023-12-11T16:18+0100

2023-12-11T16:18+0100

afrique subsaharienne

top-10

sao tomé-et-principe

djibouti

lesotho

guinée-bissau

guinée équatoriale

eswatini

gambie

seychelles

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103849/86/1038498632_0:187:3000:1875_1920x0_80_0_0_302ef0f85bf4c6b2e0f8a079ce4b4682.jpg

Sao Tomé-et-Principe est le moins endetté, avec un montant estimé à près de 33 millions de dollars.Viennent ensuite Djibouti, avec une dette s’élevant à plus de 42,2 millions de dollars, et le Lesotho, qui doit 42,5 millions de dollars.La Guinée-Bissau et le Cap-Vert complètent le top-5 africain, leurs ardoises se montant respectivement à 54,5 et à 67,3 millions de dollars.Pour comparer, la plus grosse dette contractée auprès du FMI par un pays d’Afrique est celle de l’Égypte, qui s’élève à près de 16 milliards de dollars.Voici, en ordre croissant, les pays les moins endettés du continent africain en date du 8 décembre 2023, selon les données du FMI:

afrique subsaharienne

sao tomé-et-principe

djibouti

lesotho

guinée-bissau

guinée équatoriale

eswatini

gambie

seychelles

burundi

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, top-10, sao tomé-et-principe, djibouti, lesotho, guinée-bissau, guinée équatoriale, eswatini, gambie, seychelles, burundi, fonds monétaire international (fmi), dette