https://fr.sputniknews.africa/20231209/un-risque-eleve-de-propagation-de-lanthrax-en-zambie-et-dans-les-pays-voisins-1064035193.html

Un risque élevé de propagation de l'anthrax en Zambie et dans les pays voisins

Un risque élevé de propagation de l'anthrax en Zambie et dans les pays voisins

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que le risque de propagation de la maladie du charbon (anthrax) en Zambie et à ses alentours est élevé. 09.12.2023, Sputnik Afrique

2023-12-09T10:10+0100

2023-12-09T10:10+0100

2023-12-09T10:10+0100

zambie

anthrax

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104325/25/1043252506_0:146:3123:1903_1920x0_80_0_0_ad57183a7d4c56ec89bc027017db90a4.jpg

Dans un bulletin d'information diffusé à Genève, l'OMS a signalé 684 cas possiblement d’anthrax dans le pays dont quatre personnes sont mortes. L'OMS a pointé le caractère "sans précédent" de l'épidémie actuelle qui avait déjà touché neuf des dix provinces du pays. L'épidémie se propage actuellement dans les provinces situées le long des bassins du Zambèze et de ses affluents Kafue et Luangwa.Selon l’OMS, le risque de propagation a augmenté surtout "en raison du déplacement libre d’animaux entre les provinces" et entre la Zambie et ses pays voisins, "notamment l'Angola, le Botswana, la République démocratique du Congo, le Malawi, le Mozambique, la Namibie, la Tanzanie, l'Ouganda et Zimbabwe".La précédente épidémie remonte à 2011 où 511 cas suspects de maladie ont été enregistrés. L'anthrax est une maladie infectieuse particulièrement dangereuse des mammifères, causée par une bactérie. L'agent pathogène, sous forme de spores, reste actif dans le sol pendant de nombreuses années.

zambie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Algérie Presse Service (APS)

zambie, anthrax