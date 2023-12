https://fr.sputniknews.africa/20231209/un-obusier-guiatsint-b-en-action-les-artilleurs-russes-frappent-des-positions-de-kiev--video--1064035690.html

Un obusier Guiatsint-B en action: les artilleurs russes frappent des positions de Kiev – vidéo

Des artilleurs russes ont détruit des positions de tir camouflées de l’armée ukrainienne sur l’axe de Kherson, a rapporté la Défense russe. 09.12.2023, Sputnik Afrique

Une équipe d’artilleurs de l'obusier Guiatsint-B de 152 mm a tiré sur des positions camouflées des forces de Kiev et détruit un canon remorqué. Une vidéo a été diffusée sur la chaîne du ministère russe de la Défense. Tous les jours, les soldats du groupement Dniepr sont obligés de travailler dans les conditions les plus difficiles, mais les équipes ne mettent que quelques minutes entre la réception des coordonnées d’une cible et le tir, a précisé l’instance.

