Le chef de transition du Niger s’est rendu au Togo pour "renforcer les alliances régionales"

Le général Abdourahamane Tiani, chef du CNSP nigérien, s’est déplacé à Lomé pour rencontrer le Président togolais Faure Gnassingbé. 09.12.2023, Sputnik Afrique

Cette visite, qui a eu lieu le 8 décembre, "permettra aux deux chefs d'État d'échanger sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun", selon le communiqué du CNSP.De plus, ce déplacement intervient à la veille d'un sommet de la CEDEAO qui doit examiner les sanctions imposées au Niger après le coup d'État militaire de juillet dernier, et le Togo joue le rôle de médiateur.Les deux dirigeants ont discuté de la situation sécuritaire dans la région, selon la présidence togolaise. Ils ont convenu de l’ouverture d’une ambassade du Togo à Niamey et évoqué les perspectives de coopération pour le transit et le transport sur le corridor Lomé-Ouagadougou-Niamey.

